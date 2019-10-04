又到了一年一度的週年慶季節，《志玲姊姊和好朋友們的公益慈善義賣》當然不能錯過這樣美好的盛事，6日將迎來還不滿1週年的週年慶，讓姊姊妹妹、闔家大小都能來參與，讓還沒時間來挑選的朋友們有更多的驚喜。

我們還邀請了知名藝人造型師劉大強以及超人氣多元互動平台17 media到現場與大家交流穿搭心得，並感謝所有藝人好朋友們的共襄盛舉，我們會將歷次所有參與藝人的愛心捐物帶至活動現場，包括桂綸鎂、梁詠琪、張鈞甯、楊丞琳、楊謹華，志玲姊姊也提供豐富多樣的基金會週邊商品送給認購滿額的朋友們。

明星好物歡迎來撿寶。（志玲姊姊慈善基金會）

9月1日舉行的《志玲姊姊和好朋友們的公益慈善義賣》義賣總收入34萬6千531元，志玲姊姊慈善基金會將善款補足至47萬餘元，已資助項目包括物資救助、清寒兒童醫療費用及術後營養照顧輔助、獨居長者生活關懷、低收學童學雜費協助，共幫助212位孩童、青少年及長者。

(中時 )