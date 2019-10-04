楊子儀4日錄狼谷競技台《Game什麼東西》，他被問到近日拍《天之蕉子》與吳怡霈演出床戲，遭眼尖網友抓出「有反應」，他笑稱連媽媽都來問候，但回家用大螢幕檢視，認為應該是床單皺摺，他真誠地說：「我當下不記得有什麼特別反應，應該是皺摺。」

楊子儀表示，因此事臉書粉絲驟增2千多人，還有人跑來留曖昧訊息，「可否讓我參觀大香蕉？」他高EQ合照香蕉以照片回應，既呼應電視劇名稱，也推廣在地農產品。談到該場引發熱議的床戲，他笑稱事後有跟吳怡霈討論，但對方回應當下沒有感覺，還誇他演技好，「演員本來就應該全心投入。」他則提及自己與吳怡霈相較劇中其他角色，床戲地點工寮太過克難，拍攝的當下大家都很緊繃，沒有時間多想。

楊子儀透露，臉書粉絲驟增2千多人。（吳維書攝）

楊子儀還自曝近期服用熱門壯陽產品，「我吃素，平常要補鋅的話，不能吃像蛤蠣、生蠔之類的海鮮類，聽陳謙文的介紹，吃這個對男性賀爾蒙很好，廣告可以來找我。」他近期打算開Youtube頻道，首集挑戰熱蠟除毛，未來也會找其他藝人合作拍影片。

(中時 )