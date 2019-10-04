因應2020大選，民進黨進入不分區立委提名階段；民進黨主席卓榮泰今表示，將於10月底、11月初完成提名人選及排序；他表示，他個人認為，名單要有下個世代接班梯隊人選，並無現任優先，目前14位可連任的黨內不分區立委，沒有排在安全名單內的優先權，大家起跑點一致。

卓榮泰強調，目前不分區立委，扣除已達黨內只能連任兩屆的規定及參選區域，還剩下14位，人選處理上，要在現實與理想中找折衷點，至於「有問題的，要特別考量，也要審慎考量是否要放入」。

此外，由於不分區立委名單每屆都充斥派系利益；卓榮泰提出他的提名三個大原則，ㄧ要以黨綱為核心，希望找到的人，能積極執行剛結束全代會通過的「世代共贏」決議文，把文中四大主張，當做行動綱領；二對社會要有號召影響力、組織力、動員力，能鞏固明年大選的三張選票；三跟剛完成的區域立委一樣，該替黨發掘人才，建構下世代接班梯隊。「年輕不是指年輕，而是指心態」。

至於總統對不分區立委的想法？卓榮泰說，不分區立委人選對黨的形象有直接關係，包含總統和區域立委候選人都會非常重視，會尋找大家能接受的方向來思考，思考總有優先順序，會在現實和理想找出平衡點。

依照民進黨提名條例，不分區立委提名要先成立不分區提名委員會；卓榮泰表示，不分區提名委員會名單會有7人至9人，預定10月16日送交中執會，因為後續要在11月18日登記之前，處理被提名人的學經歷檢驗。這些被提名人，要有國會、跟社會對話、議事上有折衝等戰力，需代表全黨集體意識，為國家整體利益考量，不是代表某一個團體或是黨內個別派系，而是黨及國家整體利益。

(中時 )