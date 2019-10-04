為紀念現代詩人周夢蝶而創辦的「周夢蝶詩獎」，第四屆徵文辦法出爐，向全球華文現代詩創作者徵稿，形式為結集尚未出版的現代詩作品40到80首，每首最多以50行為限，即日起開始收件至2月10日截止。中華民國周夢蝶詩獎學會理事長、高雄師範大學國文系教授曾進豐表示，期待今年作品有更深厚的內涵。

曾進豐表示，周夢蝶詩獎之所以不像一般文學獎徵單篇詩作，是希望透過結集，更能看出一位創作者的潛力，「周夢蝶的第一本詩集《孤獨國》，雖然薄薄的總共47首，但內涵十分深厚。雖然寫詩可能很小眾，但我們期待來投稿的作品，都有相當的內涵。」

曾進豐表示，希望來投稿詩獎的詩集能有其邏輯性，「更期待能有主題性，呈現出一個創作者在創作期間，某個時段對某個主題的關注，成為一部完整的創作集。」

曾進豐表示，過去有許多投稿作品寫愛情，「很多年輕詩人也藉由詩反應社會議題，或探討存在、生死和生命意識。較年長的詩人，則有不少作品以自然山水和旅遊經驗為主題。」而從題材選擇和寫作技巧可以看出，有些詩呈現「與周公對話」的感覺，藉此向周夢蝶致意。

曾進豐說，去年第三屆，來自世界各地的華文詩人投稿，來稿就有125件，年齡也很平均，從有30、40歲到60、70歲的詩人都有，也有不少已經有名氣的詩人，「可見這個獎項是公平的。」不過獎金雖然是10到15萬，過去三年來最高獎金15萬一直尚未發出，「很期待之後能找到任評審一致認同、驚艷的作品。」徵文辦法詳見「中華民國周夢蝶詩獎學會」Facebook專頁公告。

(中時 )