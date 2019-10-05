喧騰一時的國安局私菸案，台北地檢署今年8月23日，依《貪汙治罪條例》的「以公用運輸工具裝載運漏稅物品」、圖利和違反稅捐稽法等罪，偵結起訴前華航副總邱彰信、國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人第一波涉案被告，台北地方法院今(5)日上午10點，將首次開庭，傳吳宗憲、張恒嘉2人，就原限制住居處分是否有變更地址必要，進行調查。

北檢起訴後，在8月26日將全案移送北院審理。原本在押的吳宗憲、張恒嘉，經法官開庭訊問，2人都否認犯罪，辯稱以為是總統出國的「特別禮遇」，不知走私香菸是非法。張恒嘉說，他以為跟著總統、副總總出國有特別禮遇，買香菸可以不用過海關，他認為這些不是毒品也不是槍械彈藥，不知道這樣會觸犯貪汙及圖利罪。

吳宗憲則向法官說，他只是幫親友訂菸，自己沒有買，也沒有抽取報酬獲得不法利益。前年到警衛室就按照以前的案例來辦理；去年「同慶專案」也是用同樣的方式訂購香菸，沒有航警或海關阻止，他認為從以前到現在都是合法，這次才比照辦理，做好長官交付的任務，希望得到公平審判，還他清白。法官訊後，諭知2人各100萬元交保，並限制住居、出境和出海。

由於國安私菸案爆發後，國安局下重手整頓，涉案的國安特勤人員全部都調整職務。法官今(5)日開庭，主要是因吳宗憲、張恒嘉2人，已返回原工作單位，為確認有無變更住居所地，原限制住居的強制處分，是否有變更地址的必要，因此傳訊2人開庭調查。

(中時 )