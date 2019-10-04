居住在柳營區的沈姓勞工，今年4月間上班途中發生車禍，醫生評估需休養1年，才能返回職場工作，但沈君需照顧罹患肝癌的父親及協助扶養姪女，經濟陷入困境，台南市勞工局人員4日與5個市級總工會代表前往沈家探視，致贈2萬元之慰問金，讓沈姓勞工感受到社會溫暖。

勞工局局長王鑫基表示，任何東西都是愈分愈少，只有愛與快樂是愈分愈多，因此非常感謝台南市職業工會總工會理事長黃江福、大台南總工會副理事長陳美靜及副祕書長沈暄晨、台南市產業總工會副理事長洪啟展、台南市總工會祕書長陳慶才、台南市職業總工會代表等人及工會，願意提供職災慰問的服務。

勞工局表示，台南市關子嶺勞工育樂中心委託統茂大飯店股份有限公司經營管理，依契約規定每年會固定提撥回饋金做為勞工團體發展基金。5個市級總工會深感有些弱勢勞工家境困苦，若又遭逢職災事故無疑雪上加霜，自100年起即運用此基金，協助生活陷入困境之弱勢勞工家庭。

針對職災勞工家庭面臨之困境，勞工局表示，會指派職災個案管理員，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助，若有職災問題請洽諮詢專線06-6377337李宜家、蘇富惠小姐、高瑋民先生；06-2991111＃8535、8538陳怡蓁、孫光如小姐。

(中時 )