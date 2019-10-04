台北捷運公司今年底前研擬調整電子票證優惠措施，取消目前的8折優惠，引發議員關心，有議員日前質詢時表示，北捷每年都高額補貼悠遊卡，對此，悠遊卡公司表示，所謂「補貼」應該是誤解，北捷因為打8折減少的收入是回饋到所有乘客身上，悠遊卡公司只是扮演代收付票價的角色，並收取維持服務所需的手續費。

由於北捷即將取消8折優惠，有議員日前在議會交通部門質詢時認為，當初為推廣悠遊卡打8折，導致北捷1年「補貼」悠遊卡公司高達30億元，還連帶其他電子票證包括統一超商愛金卡、遠東有錢卡都能「受惠」，十分不合理。

悠遊卡公司解釋，過去北捷為鼓勵民眾多使用電子票證，以取代用現金購買單程票，所以推出儲值磁卡打8折優惠措施，悠遊卡公司成立後，也沿用儲值卡相關規則，此舉除了增加民眾乘車購票便利性，也可減少民眾購票時間，對北捷而言，可減少現金找零及收付成本，也提升乘客搭乘公共運具的意願，減收票價也是回饋給所有的乘客，並非補貼悠遊卡。

悠遊卡公司強調，該公司一直以來處理的是大眾運輸代收、代付，收到的票款也都清分算給不同業者，只就清分算服務收取微薄手續費，一直以來悠遊卡扮演促進民眾便利搭乘公共運輸工具的角色，未來更會以服務為本，持續提供給市民便利的服務。

(中時 )