行政院環保署公布今年1至8月，彰化縣PM2.5平均值為19.3微克／立方公尺，較去年同期再改善4微克／立方公尺，降幅達17.1％，創下2013年環保署啟動監測7年以來首次低於20微克／立方公尺，改善幅度全國第一。

此外，今年1至8月空氣品質AQI<100總站日數較去年同期增加45天，增幅7.35％，而AQI>100更是較去年同期減少45天，減幅約4成。

彰化縣環保局長江培根表示，為了改善縣內空氣品質，基於「源頭減量」、「勤查輔導」、「簡政便民」三大方向，推動28項空汙改善策略，更優先推動人口稠密區域之彰化市內皆為無煤鍋爐，未來將依天然氣管線布建所到之處加強推廣使用潔淨燃料。

環保局從工廠源頭減少汙染以及提升防制措施，讓煙囪不黑煙，並與縣府跨局處合作，共同推動縣內52％的鍋爐使用清潔燃料，並透過法規要求及提供補助辦法等政策工具，輔導媒合業者分攤管線費用，配合有天然氣管線到達的區域，讓業者改用清潔燃料。

但這些亮麗的數據才出爐，卻不敵霾害來襲，全縣空品又陷入一片紅咚咚，除了境外汙染，地形不易擴散外，環團也指出，彰化縣PM2.5 最大禍源，還在逸散性汙染源，占56％，柴油、汽油車、機車等移動性汙染也占26％，工業汙染只占14％，連同餐飲業固定汙染源是 18％，露天燃燒、裸落地表，分居汙染源排行榜冠、亞軍。創造綠色公共運輸系統，增加河床植被，減少裸落地表還值得更努力。

(中時 )