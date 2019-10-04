曾是《大學生了沒》固定班底的台灣女藝人舒子晨，從節目主持跨足歌壇，將於17日推出首張個EP《RED ANGEL》，小學三年級時，舒子晨就與要好的同學一起立下「我的志願—我要當明星」，少年時期受到偶像團體Energy的啟發，「小時候看了Energy覺得他們很帥，我就想要學舞，但家裡沒有辦法幫忙，最好的方式就是打工，才有錢付舞蹈教室的學費」，因為Energy愛上跳舞，她長期半工半讀貼補家用仍堅持學舞，最忙時曾白天一早去會計公司上班、晚上再去學校上課，下課後直接騎車趕往夜店打工，為了賺錢累到沒時間吃飯。

當時才20歲的她，有一天在騎車等紅燈的時候睡著了，後來她又在公司因主管一句話蹲在辦公桌下爆淚，「那真的是很小的事情，可是我那時候每天大概都睡不飽，然後也吃不飽，幫主管買便當結果他不喜歡就破口大罵，然後我就蹲下來在辦公桌下一直爆淚，沒哭哦，就是一直流眼淚，擦乾眼淚站起來，同事問我怎麼了，我就說『筆掉了』」，直到進入熱門節目《大學生了沒》，舒子晨豐富的表演能力被看見後，演出邀約不斷。

舒子晨即將推出首張個人EP。（宇朕娛樂提供）

舒子晨即將推出首張個人EP。（宇朕娛樂提供）

(中時 )