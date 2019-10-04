立委黃國昌爆料南方澳橋梁檢測造假，斥陳明正轉包大賺黑心錢，「村長」桃園市議員詹江村加碼爆出桃園市的橋梁檢測也都是陳明正的公司承包，怒斥新潮流在幹什麼。桃園市府對此嚴正駁斥，強調萬喬豐公司只是負責審查，檢測是由其他廠商分別執行，強調桃園橋梁安全無虞。

黃國昌指負責南方澳橋梁檢測的健行科大陳明正教授團隊，自己得標、自己審查，斥是「系統性大賺黑心錢」，宜檢為釐清檢測疑雲，也赴健行科大搜索。

詹江村也在臉書爆料，桃園市所有橋樑檢測，剛好都是萬喬豐公司得標，跟南方澳大橋檢測公司同一家，董事長就是陳明正，直指南方澳大橋最重要的鋼索都沒有檢查，甚至只以目測方式通過，怒批：「民進黨新潮流到底在幹什麼？桃園人你不害怕嗎？」

桃園市新聞處長詹賀舜澄清，桃園市橋樑巡檢與審查分屬不同公司執行，強調萬喬豐公司是負責審查、檢測則是其他廠商執行。他強調，桃園市內總計1063座橋梁，每2年辦理1次橋梁定期檢測，平時也會以每季至少1次為原則巡查，如遇颱風、豪雨或地震等災害發生後更會特別檢測，確保結構安全無虞。

詹賀舜說，目前統計市內需優先維修橋梁共計55座，其中有45座已完成維修、剩餘10座預計今年底可全部完成，讓市民行得安全又放心。

(中時 )