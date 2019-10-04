馬俊麟老婆梁敏婷前晚在網上自曝遭王瞳及其家人「侵門踏戶」，昨(3日)王瞳、馬俊麟首為此事合體親上火線回應，媒體報導，兩人所屬公司民視「鳳凰藝能」本安排兩人僅解釋此事並道歉，未料開頭王瞳落淚後，馬俊麟竟脫口認了未控制好感情、做了不好的選擇、做了不該做的決定，形同認戀，讓公司高層十分傻眼。

昨王瞳素顏現身，一開口便落淚表示在生日10月1日當天收到法院通知，才知道自己被梁敏婷提告，並求償400萬，王瞳強調：「其實我們早就沒有聯絡了，戲拍完更沒有聯絡，真的戲散人散」，所以才請長輩陪同想跟梁敏婷談談，卻讓對方感到不舒服，為此十分抱歉，她也說：「我看到傳單時，我沒有生氣，只是錯愕，想解釋清楚，這一切都結束了，傷害到三人為止就好，不要再禍延下去」。

據《自由時報》報導，在王瞳發言時，情況仍在公司先前的沙盤推演中，但輪到馬俊麟發聲時，疑因不忍王瞳的眼淚，馬俊麟的說明內容可說是全面失控，原本公司除了希望他道歉，也能順便隔空安慰正宮梁敏婷，但馬俊麟一出聲便先怪老婆提告沒跟他討論，又護王瞳「於公於私都是幫助我的人」，最後又脫口說出沒控制好感情，「沒有把戲裡戲外的界線劃清楚」，真心話連環爆，還氣得梁敏婷再度公開當晚側錄影片，才使公司不得不下令冷凍兩人，停工反省。

(中時電子報)