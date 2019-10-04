香港特首林鄭月娥宣布訂《禁蒙面法》之後，香港教育局旋即發布通告，要求學生在校內或校外均不應戴上口罩、或以任何其他方式遮蓋臉孔，此原則適用教職員與提供學校服務的外部人員。教育局並呼籲學生勿參與可能出現混亂、危險或違法的活動。

據香港《明報》報導，香港教育局長今午（4日）向全港學校校監及校長發通告，表示特首會同行政會議因應社會情況及根據香港法例第241章《緊急情況規例條例》，今日通過《禁止蒙面規例》，並將於明日（5日）零時零分起正式生效。

通告指出，學生在校內或校外均不應戴上口罩或以任何其他方式遮蓋臉孔，有宗教或健康原因除外，而這原則亦適用於所有教職員及在學校工作的人，例如課外活動導師、由服務供應商派往學校提供服務的人員等。

教育局表示，想藉此機會強調，學校不是表達政治訴求的地方，學校與持份者應協力為學生營造一個安全、平穩和寧靜的環境，亦呼籲學生避免接觸陌生人，以及切勿參與可能出現混亂、危險或違法的活動。

(中時電子報)