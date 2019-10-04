彰化縣政府訂於10月6日在彰縣立體育館圓形廣場舉辦原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，各族帶來精采舞蹈。（吳敏菁攝）

彰化縣政府訂於10月6日在彰縣立體育館圓形廣場舉辦原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動。（吳敏菁攝）

彰化縣政府訂於10月6日在彰縣立體育館圓形廣場舉辦原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動。（吳敏菁攝）

彰化縣原住民5888人，彰化縣政府訂於10月6日在彰縣立體育館圓形廣場舉辦原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，今天先端出烤豬、各族帶來精采舞蹈先暖場，邀起一起來感受豐富多采的原味。

彰化縣長王惠美化身阿美族朋友以「巴奈」（稻穗之意）縣長之名，與原住民族朋友一起體驗豐富的文化並見證各族文化在美好彰化並蓄發展的成果。

王惠美說，期待已久的豐年祭即將開始了，由各族長老們進行聯合祈福典禮，透過祖靈的保佑，讓彰化縣境內所有的原住民朋友都能安居樂業、幸福美滿、平安快樂。歡迎鄉親10／6來彰化看表演、吃美食、慶豐收。

王惠美表示，彰化縣居住著非常多元的族群，不僅有閩南、客家族群，台灣有16族的原住民族，15族也居住在彰化，期望透過活動將原住民文化傳承下去，如果有原住民聚落比較多的地方，且在學校有10人以上有意願學習原住民族的文化，縣府也會給予協助開設原住民專班

此外，原住民住居環境整建修繕部分，今年度原民會補助經費有限，但申請者眾，縣府增加經費讓申請案從原本抽籤方式改為人人有獎，期望大家都能融入彰化過好生活。

(中時 )