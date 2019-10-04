美女主播白心儀主持《地球的孤兒》入圍本屆金鐘獎3獎項，未料卻在頒獎典禮前一日，被告知入圍資格取消，讓她忍不住痛哭失聲，稍早更在臉書寫下難過心情，「今天這個時刻，是我二十多年媒體工作以來，最黑暗的一刻。」令人心疼不已。

白心儀臉書全文：

今天這個時刻，是我二十多年媒體工作以來，最黑暗的一刻。

我們節目地球的孤兒，金鐘三項入圍資格，剛剛被取消了。我們入圍後被惡意檢舉，指稱我們報名參賽的節目地球的孤兒 ~熊的國度，部分已在新聞台播過，不能算”首播”。我們答辯將近一個月，主辦單位剛剛才做出裁決，就在頒獎典禮的前一天，突然取消我們三項入圍資格。

我們團隊多年努力繞著地球苦行，只因為”首播”的認知定義有落差，只因為惡意檢舉，就在最後一刻，宣判我們死刑?金鐘獎要肯定的，不正是認真用心製作節目的媒體人嗎？僅用程序扼殺一個用生命製作的節目，我們震驚與不解。

明天沒機會走紅毯了，穿起行頭，拍了一張紀念照。謝謝陳季敏老師提供的美麗禮服，謝謝楊傳苓姐姐的蝴蝶飛舞戒指。好搭檔們對不起，你們穿這樣真的很帥。座位表收起來當書籤。結局很遺憾，還是感謝金鐘評審，一開始給我們的肯定。這些都是我們繼續前行的能量。

(中時電子報)