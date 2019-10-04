米塔颱風過後除東部外，各地空氣品質明顯變差，據環保署空氣品質監測網顯示，明日起連續3天中部地區的空品預報都是紅害等級，民眾出門最好攜帶口罩。而為了因應漫長的空汙季，環保署首度跨區域整合，今（4）日由副署長沈志修南下，召集中南部縣市環保局長開會共抗空汙。

環保署空保處長蔡孟裕表示，本周剛開始是因西南氣流帶來汙染物，這兩天則吹偏東風，造成西部汙染物沉降，中南部空品大都在橘警等級。明起1周換成受東北風影響，北部、東半部有雨，迎風面擴散條件佳；不過中部以南位於下風處擴散不易，空品較差，6日至9日還會加上境外汙染。

蔡孟裕說，環保署本就訂有《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》，各縣市行之有年。但空汙會流竄，氣象條件不佳還會跨縣市擴散。因此今天起就以空品區為單位，召開各縣市合作預防應變小組會議；以後南部每周五召開、中部每月召開、北部每季召開，各地環保機關齊一步驟。

蔡孟裕說，這是一種區域聯防的概念，主要策略有強制性管制策略、彈性策略（減煤增氣電力機組調度）、獎勵性策略（主動減量獎勵措施）及誘因性策略（檢討空汙費季節費率）等4項。

他強調，如空品預報連2天達到紅色警示，像明天起的中部地區，還會再增加禁止項目，包括限制道路兩旁及公園兩側使用吹草機、非密閉空間進行瀝青混凝土混拌作業、道路刨除鋪設及房屋拆除、港區進行水泥原料裝卸等。

蔡孟裕說，除了強力禁止，環保署也規劃獎勵措施，如果連2天空品預報達到紅害，且未來12小時無法減緩；公私機構依約定主動停機或降載，都將依實際減量計算獎勵金額，抵扣其應繳的空汙費做為獎勵。

(中時 )