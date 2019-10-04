台中大雅農地鐵皮工廠大火，造成2名消防隊員罹難，內政部長徐國勇今（4）日表示，目前的標準救災作業規定SOP，火場沒人時，就規定不要派人進去，台中市消防局要派人，就要有相當的理由，會等台中市政府的檢討報告。

徐國勇談話引起眾多消防人員在網路討論，有消防員認為「部長講的話離現實太遠」。對此，消防署晚間發出聲明澄清，指部長徐國勇的發言一再強調救災應以消防人員安全為先，實務上遇到的狀況也應以現場指揮官專業判斷為準，外界不應誤解、扭曲。

消防署表示，根據部長的發言，是認為現有的「消防機關火場指揮及搶救作業要點」中，明訂「現場各級搶救人員應於救災安全之前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當之搶救作為」，要求以救災人員安全為優先，當火場確認沒有人的時候，基本上不要派人進去，而若要派人進去，一定要有相關理由。因此，這是火場調查裡面要注意、要著重的點。

消防署強調，火災搶救具有高度危險性及不確定性，消防人員應秉持敬畏火場的精神，戒慎恐懼，審慎為之，衡酌所冒風險的大小及搶救任務的重要性，審慎決定搶救策略與戰術，沒有必要冒險進入火場時，就不要冒險進入。以上是部長發言的本意；以消防人員的安全為優先考慮，也是部長一貫的立場。

(中時 )