鄭姓飼主的愛狗「阿美」因子宮蓄膿與破裂，8月3日晚間到桃園區一處動物醫院開刀治療，豈料術後阿美休克死亡，傷心欲絕怒告院長和獸醫師毀損，桃園地檢署調查，醫療人員並無「故意」，過程中也拼命急救，予以不起訴處分。

鄭姓飼主今年8月3日發現愛狗「阿美」身體不適，帶牠到動物醫院就診，但沒想到手術才剛結束，小狗就突然休克死亡，怒控陳姓院長、鄭姓獸醫師毀損罪嫌。

2醫師直喊冤，指從「阿美」超音波影像、血液等報告上判斷其子宮有蓄膿與破裂情形，必須馬上動手術，否則會因嚴重敗血與腹膜炎而死亡，沒想到手術完成後牠就出現心跳、呼吸異常，麻醉師立即打強心針急救仍回天乏術。

「絕不是為了賺錢而故意開刀！」陳姓院長與鄭姓醫師強調手術過程都有使用生命監控儀器，監控「阿美」的生命跡象，意外發生時還有壓胸急救，桃檢調閱監視器證實2人說法，認為2醫師沒有「故意」毀損意圖，而寵物狗死亡原因很多，難認陳姓院長與鄭姓醫師有罪責，且毀損罪僅處罰故意犯罪，並未罰及過失犯，偵結予以2人不起訴。

(中時 )