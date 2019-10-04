2020總統大選，據最新一份網路投票顯示，若國民黨總統參選人韓國瑜、民進黨蔡英文一對一對決，至截稿為止，兩人戰況激烈，呈現拉鋸戰，韓國瑜29.9%、蔡英文30.4%，兩人在誤差範圍。

據奇摩所作的網路投票，「總統大選倒數百日，你決定好要投誰了嗎？」截稿為止，已有3萬4千多人參與投票，67.2%表示決定好了、19.0%則尚未決定、13.8%表示不知道/沒意見。而問到國民黨韓國瑜、民進黨蔡英文，你傾向投向誰？蔡英文為30.4%、韓國瑜29.9%、22.1%選都不投、17.6%則表示不知道/沒意見。

被問到投票的主要考量，人選為32.8%、政黨4.5%、兩岸立場16.7%、政策14.1%、政績12.1%、其他8.6%、不知道/沒意見為11.2%。

投票年齡部分，未滿20歲2.5%、20~25歲6.1%、26~30歲10.3%、31~35歲14.5%、41~45歲15.4%、46~50歲11.6%、51~55歲10.1%、超過55歲11.2%。

(中時電子報)