香港情勢升高，特首香港特首林鄭月娥今天宣布訂立《禁止蒙面規例》，明起開始實施；總統府今表示，民主的洪流從未受強制力量所阻止，強化壓制手段，只會升高衝突的潛勢，期盼香港政府審慎思考。

總統府指出，府方高度關注香港情勢，也提醒港府當務之急應該是誠意的與香港人民對話，具體回應港人渴求自由民主的心聲，而非進一步限制港人的自由。

總統府表示，回顧歷史，民主的洪流從未受強制力量所阻止，強化壓制手段，只會升高衝突的潛勢。期盼香港政府審慎思考，以真誠的對話與溝通，讓社會真正復歸平靜。

(中時 )