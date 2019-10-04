蒙面法 總統府：強化壓制手段 只會升高衝突 19:342019/10/04 中時 曾薏蘋 、影音、 杜宇喬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蒙面法，總統府：強化壓制手段，只會升高衝突。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港情勢升高，特首香港特首林鄭月娥今天宣布訂立《禁止蒙面規例》，明起開始實施；總統府今表示，民主的洪流從未受強制力量所阻止，強化壓制手段，只會升高衝突的潛勢，期盼香港政府審慎思考。 總統府指出，府方高度關注香港情勢，也提醒港府當務之急應該是誠意的與香港人民對話，具體回應港人渴求自由民主的心聲，而非進一步限制港人的自由。 總統府表示，回顧歷史，民主的洪流從未受強制力量所阻止，強化壓制手段，只會升高衝突的潛勢。期盼香港政府審慎思考，以真誠的對話與溝通，讓社會真正復歸平靜。 (中時 ) #香港 #禁止蒙面條例 #總統府 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 選情真的很穩？兩動作看出民進黨心裡有點虛 08:142019/09/30 政治 論文門疑點重重 呂秀蓮批蔡欠缺當機立斷能力 12:142019/09/30 政治 台灣政情 蔡論文疑點重重－論文門疑雲 呂秀蓮批蔡當斷不斷 04:102019/10/01 話題觀察 南方澳斷橋 蔡英文：明日開啟便道供漁船進出 18:562019/10/01 政治 蔡英文穩了 兩岸該務實了？ 04:102019/10/02 時論廣場 要不是因為「他」...綠老將：蔡英文還能跟韓國瑜玩嗎？ 08:102019/10/02 政治 蔡畢業證書是機密？教育部要帶他到政大看 13:512019/10/02 生活 輾壓政壇！這份民調 韓國瑜竟奪冠 12:092019/10/03 政治 蔡英文民調領先韓國瑜 民進黨市議員張家銨：青年族群表態挺綠 18:302019/10/03 政治 林環牆再控：蔡英文是假博士再清楚不過 10:412019/10/04 政治 政治熱門新聞 韓國瑜的副手確定了？周錫瑋親自回應了 - 政治 韓民調低 曾挺綠高雄滷肉飯老闆娘曝基層心聲 - 政治 李艷秋： 韓國瑜問題在於「討厭度」領先 - 政治 獨家》找到廠商了！國慶「媽咪門」真相曝光 - 政治 我的媽啊！蔡政府用「媽咪」替代中華民國？真相是… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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