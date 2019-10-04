宜蘭南方澳大橋1日發生崩塌後，台中市府建設局立即啟動檢測機制，以最快速度完成全市15座外置預力橋梁檢查，狀況安全良好，但因台中港區內仍有台灣港務公司管轄的4座橋梁未檢修，建設局4日發文協請港務公司於10月底前盡速完成檢測，如有必要，市府將全力協助，確保市民安全。

台中市管轄橋梁有2048座，其中包含人行天橋119座，居全國之冠，市府每年編列橋梁檢測及維修經費，以每2年檢測1次全市橋梁結構安全為原則，委託廠商辦理橋梁安全檢測，今年截至目前已完成972座橋梁檢測，其餘橋梁將盡速完成檢測作業。

南方澳跨海大橋倒塌發生嚴重死傷災情，引發各界對於橋梁安全疑慮，建設局主動出擊，火速對全市15座鋼索橋梁進行安全檢測，包括括橋塔柱、鋼拱外觀有無裂縫剝落、鋼索接點有無鏽蝕、鋼索外包覆套管有無破損、錨定端固索狀況等10餘個項目進行安全檢測，結果全數正常。

建設局長陳大田指出，市民安全第一，宜蘭縣南方澳大橋落橋意外後，啟動特別檢測機制，全市15座外置預力橋梁檢查，初步檢查整體狀況安全良好，後續將持續完成其餘橋梁檢測作業，確保結構安全。

但台灣港務公司轄下管理的中一橋、中二橋、中南一橋、中南二橋等4座橋梁雖位於台中市轄內，因不屬於市區道路橋梁，市府未有管轄權，將協調港務公司盡快檢修，依檢測結果採行必要措施，確保往來車輛通行安全。

(中時 )