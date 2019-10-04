民進黨2020總統大選是否蔡賴配，備受關注；民進黨主席卓榮泰意有所指地說，「副手出現的話，會累積到最後高強度，層層推疊，最後不會讓您失望。」
此外，前行政院長賴清德已確定10月間出席蔡英文總統美國後援會成立，至於與賴清德「分進合擊」的是，總統初選挺蔡的副秘書長林飛帆。
卓榮泰表示，賴清德會出席有4場，分別是舊金山、芝加哥、華盛頓、紐約。賴會在「社會同行世代共贏決議文」底下做更多訴求，主要主題是團結台灣，希望海外鄉親能讓過去一樣熱情回來支持總統和國會選舉，這次期待賴前院長赴美開拓，能夠將海外鄉親的熱情一樣帶回來，這是黨中央賦予賴前院長的重要責任。
卓強調，賴清德行程的主題是團結台灣，要在「世代共贏，團結台灣」下，尋求海外鄉親支持。前面行程場次就由林飛帆先跑，鄉親都非常高興，「兩人可以去那邊世代共贏一下」。
林飛帆指出，賴清德這次赴美，黨中央、競選辦公室將派人隨行，他和前環保署長李應元、新北市議員何博文等人也會出席，他會去休士頓、洛杉磯、多倫多，但因此和賴不會同台，剛好分進合擊。
談到副手人選，卓榮泰表示，這次選戰會想辦法呈現新的戰鬥團隊，無論是已提名的立委候選人、還未提名的不分區立委，及還未公布的副手，先前區域立委提名，社會也有一定評價，接下來處理不分區，再來副手，民進黨會穩定選情，層層加分。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。