民進黨2020總統大選是否蔡賴配，備受關注；民進黨主席卓榮泰意有所指地說，「副手出現的話，會累積到最後高強度，層層推疊，最後不會讓您失望。」

此外，前行政院長賴清德已確定10月間出席蔡英文總統美國後援會成立，至於與賴清德「分進合擊」的是，總統初選挺蔡的副秘書長林飛帆。

卓榮泰表示，賴清德會出席有4場，分別是舊金山、芝加哥、華盛頓、紐約。賴會在「社會同行世代共贏決議文」底下做更多訴求，主要主題是團結台灣，希望海外鄉親能讓過去一樣熱情回來支持總統和國會選舉，這次期待賴前院長赴美開拓，能夠將海外鄉親的熱情一樣帶回來，這是黨中央賦予賴前院長的重要責任。

卓強調，賴清德行程的主題是團結台灣，要在「世代共贏，團結台灣」下，尋求海外鄉親支持。前面行程場次就由林飛帆先跑，鄉親都非常高興，「兩人可以去那邊世代共贏一下」。

林飛帆指出，賴清德這次赴美，黨中央、競選辦公室將派人隨行，他和前環保署長李應元、新北市議員何博文等人也會出席，他會去休士頓、洛杉磯、多倫多，但因此和賴不會同台，剛好分進合擊。

談到副手人選，卓榮泰表示，這次選戰會想辦法呈現新的戰鬥團隊，無論是已提名的立委候選人、還未提名的不分區立委，及還未公布的副手，先前區域立委提名，社會也有一定評價，接下來處理不分區，再來副手，民進黨會穩定選情，層層加分。

(中時 )