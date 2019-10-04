韓國瑜、宋瑋莉婦女後援會，於4日下午正式成立，由市議員何淑萍接任婦女後援會長。（宋瑋莉辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

韓國瑜、宋瑋莉婦女後援會，於4日下午正式成立，由市議員何淑萍接任婦女後援會長，誓言「韓進總統府，宋進立法院」力挺基隆，相挺中國國民黨。（宋瑋莉辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

韓國瑜、宋瑋莉婦女後援會，於4日下午正式成立，由市議員何淑萍接任婦女後援會長，誓言「韓進總統府，宋進立法院」力挺基隆，相挺中國國民黨。立法委員候選人宋瑋莉表示，如順利當選立委之後，將更努力爭取中央預算把民進黨政府，過去多年沒做好的事，「換成宋瑋莉來做，瑋莉尚蓋為恁」。

市黨部主委黃希賢在現場不禁非常感動，他現場指出，因為他過去參加許多大大小小的活動，四處都可見青天白日滿地紅的國旗，但隨著時代變遷，什麼時候唱國歌及高掛國旗的行為變成了奢求。

國民黨主席吳敦義的太太蔡令怡也來到像場支持，並表示，當一位候選人的另一半是很辛苦的，必須從早跑到晚，晚上又要與團隊商討。現在依然記得當年吳敦義競選副總統時，所有基隆的姐妹都熱情帶著她走訪。她強調，基隆現在仍然熱情不減，但一定要再把這份熱情船給韓國瑜、李佳芬夫婦，讓中國國民黨重返執政，才能讓人民過更好日子。

後援會會長何淑萍議員表示，一個不得民心的政府就該以選票讓他下台，「換蔡上瑜」才能真正落實「臺灣安全，人民有錢」的最終目標。活動中「宋瑋莉！凍蒜！」不絕於耳，市議會議長蔡旺璉、副議長林沛祥等議員、前外交官介文汲大使、前移民署長謝立功、前立委徐少萍、前市黨部主委李伯元、婦女部主任闕枚莎等好友紛紛現身力挺，期待2020大選藍天再現。

蔡令怡現場也牽著宋瑋莉的雙手，高舉並喊道，「讓國民黨重返執政，改變台灣的未來，將宋瑋莉送進立法院，請大家『投給宋瑋莉一票！韓國瑜一票！』幫國民黨加油，讓中華民國勝利。」

(中時 )