吳姓男子透過網路認識年僅13歲的少女進而交往，2016首度在車上發生性關係，少女父母知悉後約吳出來勸戒，沒想到吳男又2度和少女車震，氣得少女父母帶愛女驗傷提告，桃園地檢署依妨害性自主罪嫌將吳男提起公訴。

26歲吳男與少女在網路結識進而交往，少女謊稱自己是國中部學生、年滿14歲，2016年間2人首度在吳男車上發生性關係，少女的父母察覺愛女交男朋友，將吳男約出，明確告知吳男「少女只有13歲」，希望兩人不要再見面。

沒想到吳男根本不管少女幾歲，無視長輩忠告，2018年到2019年間，又2度開車載著少女到她觀音住家附近車震，讓少女父母忍無可忍，氣得帶愛女驗傷，報警提出告訴。

吳男偵訊時矢口否認知道少女的實際年齡，辯稱是你情我願，但少女的父母親指證歷歷，強調碰面時明確告知少女的年齡，加上2人對話紀錄也提到吳男要少女臉書帳號密碼，要將2人對話紀錄刪除，桃檢認定吳男說詞不足採信，依與未滿16歲女子性交罪嫌起訴。

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(中時 )