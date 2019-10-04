弱勢者因年齡、身體限制，就業受限，桃園市府就業服務處補助勞工基本工資23100元、資方每月5000元輔導費，最長6個月，讓弱勢習得工作職能進而穩定就業，今年已協助64位弱勢穩定工作，像是肢障又腦麻的秉融半年訓練後已順利轉正職有固定收入，工作勤奮業者也樂於續用。

有先天性肢體障礙及輕微的腦性麻痺的秉融，溝通與行動略有困難，曾短暫進入職場，受限體能總無法長久，去年初在中壢就業中心就服員推介下，透過「職場學習及再適應計畫」，進入從事汽車零件銷售的鑫梅企業公司，負責網路上架銷售。

鑫梅經理王玲莉坦言，受限秉融是身障者，初期表現並不理想，但抱持著「幫助身心障礙者」心態，體諒和包容，更安排秉融去修習相關的軟體課程，經過6個月訓練，秉融已能勝任網路行銷工作，順利轉任正式員工，秉融也非常開心有穩定的工作。

就業服務處指出，職場學習再適應計畫每月提供勞工基本工資23100元、並補助雇主5000元工作教練輔導費，讓弱勢者提升職能、強化就業能力，等同政府補助業者幫弱勢勞工職前訓練，每人最高3個月、身障者更多達6個月，結束後可轉接「雇用獎助津貼」，每月補助6至8千、最長1年。

就服處指出，弱勢勞工過了半年就業穩定期，高達9成都能持續就業，去年至今年8月已協助128位弱勢者成功就業，其中6成是40歲以上、3成是身障者，減輕企業人事負擔，也讓弱勢勞工穩定就業。

(中時 )