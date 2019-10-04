97歲許等繼阿公拄著拐杖的步伐，在舞台自信展現自我。(林和生攝)

靠著輪椅緩慢向前的曉慈，努力朝著美妝師的夢想前進。(林和生攝)

屏東縣長潘孟安壓軸登場。(林和生攝)

2019台灣設計展「設計之夜」4日晚間在台糖縣民公園登場，21位長者、身心障礙者以素人之姿站上伸展台，進行一場別開生面的Fashion Show，為台灣設計展在屏東熱情揭開序幕。

配合這項設計界年度盛事，屏東縣政府精心舉辦「設計之夜」，邀請國際知名華裔設計師黃偉豪Daniel Wong 操刀規畫，他曾在倫敦與米蘭期間，為許多藝術家、歌手設計服裝，Daniel利用他多元、跨界的豐富經驗，邀請走秀者畫出心中的畫或話，順勢成為服裝上的印花。

晚會由牡丹鄉高士村古謠傳唱揭開序曲，接著由21名長者與身障人士化身時尚模特兒，年紀最高齡97歲，在伸展台展現非比尋凡的美與自信，讓台下觀眾為他們喝采。

其中有愛繪畫的唐氏症女孩；靠著輪椅緩慢向前的曉慈，努力朝著美妝師的夢想前進；筱萍，一個代表台灣聾人走向國際舞台的模特兒，曾經奪得台灣聽障模特兒選美大賽第一名；97歲許等繼阿公拄著拐杖的步伐，在舞台上展現寬闊自在的人生觀，最後由屏東縣長潘孟安壓軸登場，台下響起熱烈掌聲。

21位模特兒顛覆過去想像，「設計」改變了我們的眼光，美麗與時尚不會因為受限年齡與障礙，同時，這21人也改變我們對「時尚」的觀點，時尚只是重新詮釋人的完整性，是因為每個人的獨特性，讓「時尚」有了生命力。

(中時 )