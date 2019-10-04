台南山上花園水道博物館10日起對外開放，雙十連假期間有藝文展演、青農市集等熱鬧活動；山上區區長余基吉表示，這次特別邀請在地青農展售自種的木瓜、芭樂、火龍果、鳳梨、百香果、山芋頭、菱角以及社區手作草仔粿、筍仔醬、農產加工產品等等，讓遊客品嘗購買，認識山上區的優質農特產。

山上區種植多樣水果，雖然種植面積不大，但因地質環境的關係，水果鮮甜美味、備受青睞，往年木瓜產業文化活動時，遊客都讚不絕口。加上山上區位屬農村生活環境，社區協會也動手自製農產加工品，展現在地庶民生活特色飲食。

配合這次開園，山上區公所希望透過青農市集協助在地青農拓展農產品多元行銷，提升農產品附加價值，傳承傳統的古早味，讓更多遊客享用到品質優良、價格實惠、產地直銷的當季新鮮水果、各式農特產加工品。

山上青農熱情邀請全國朋友來觀看全國唯一且有最大規模，保留最完整占地面積最大的自來水博物館，同時也請大家來體驗一下台南市後花園蘊藏的濃濃人情味、美麗純樸鄉村景致、農村慢活氛圍，山上人準備好了，歡迎大家一起來山上七逃。

(中時 )