考選部今舉行新任卸任部長交接典禮，新任部長許舒翔致詞表示，全盤調整修正不合時宜的高普考應試科目，加強公務人力初任人員的核心職能，以符合新時代國家用人需求。

今在考試院長伍錦霖監交下，新任部長許舒翔接下印信。伍錦霖表示，許舒翔是美國科羅拉多州立大學政治學博士，到考選部服務前一直投身教育界，擔任環球科技大學校長，在教育行政及公共事務的管理規劃方面有相當寶貴的心得和智慧。在考選部擔任政務次長以來，全力協助推動各項法規修正與改革，嫻熟考選業務。

伍錦霖致詞表示，期勉新任部長到任後，在國家考試的資訊工作方面，務必做好資通安全的維護，並善用高科技的優點與特殊功能，做到試務工作的「簡化」及「減化」，增加效率。

許舒翔致詞時表示，將朝五大面向努力推動考選工作：一，對於國家考試的資訊安全，將時刻警惕，對於試務的簡化及減化，也會持續努力；並配合時代發展，持續精進數位化之考選平台，並在測驗題電腦化測驗成熟的基礎上，逐步推動國家考試申論題線上應試。

他說，二是全盤調整修正不合時宜的高普考應試科目，加強公務人力初任人員的核心職能，以符合新時代之國家用人需求。三，持續精進新式題庫命、審題工作，以確保試題品質，增進考試效能。

他強調，四，加強與全國及地方專業團體對話與連結、聽取更多元的聲音，提升專門職業及技術人員國家考試之效能，以促進國家社會之發展。五強化學、考、訓、用平台之連結，提高國家選拔文官及社會專業人才之效能。

(中時 )