台中市大雅區鐵皮工廠3日發生大火，奪走2名警消生命，工廠負責人人稱「陳董」，有認識他的朋友說，「陳董」經營紙器廠與南北雜貨頁，生意順遂，曾擔任義消分隊顧問及守望相助大隊長，為人熱心，這一次發生工廠大火，造成2名警消喪命，勢必要面對後續法律的追究及道義上責任。

據了解，「陳董」專門生產免洗紙餐盒、餐具等，另有南北雜貨買賣，自己擔起製造、中盤商角色，直接販售下游業者，成本低、利潤高。早年工廠在北屯區，客戶大多為水湳市場攤商，曾擔任水湳派出所警友站副站長，後來因北屯工廠所在地重劃，將工廠搬至大雅區火災現址，北屯門市則保留。

據了解，「陳董」曾在北屯區擔任過警友會辦事處副主任、守望相助隊大隊長、派出所警友站長、義消分隊顧問等職務，積極參與地方宮廟事務；在擔任義消分隊顧問時，出錢出力，每年繳交費用作為義消出勤、訓練時交通、餐費，或汰換裝備經費，事發後，他相當難過表示盡道義上責任，不會逃避。

(中時 )