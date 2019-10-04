【完整版】有些星座註定無法走到最後？！原來和這星座談戀愛這麼苦還容易分手？！│叫我神隊友 2019.07.23

【完整版】這些星座離婚率高到嚇人 2019.09.24小明星大跟班

王瞳、馬俊麟昨日記者會上落淚坦承不倫戀情，比8點檔的精彩戲碼引發討論，現在還被發現兩人這段禁忌戀情竟然可以從星座上看出端倪，因為王瞳、馬俊麟竟然同時登上最容易劈腿星座前3名！

黑人陳建州主持中天《叫我神隊友》，今年7月曾請來星座專家安格斯來分享最容易劈腿星座前3名，想不到馬俊麟的雙子座與王瞳的天秤座就雙雙巧合登上第1、2名。

安格斯更以心理師來形容雙子座，他說非常容易窺探出別人心事的雙子座，在朋友中很容易當上對方的傾聽者與很好的意見給予者；但如果朋友對象為異性，雙子座也很容易知道別人所不知道的這個人的心情，會讓對方不知不覺就愛上這個雙子，「所以雙子的劈腿可以無形而不費力的。」

另外，對星座非常有研究的郭子乾，今年9月也在中天《小明星大跟班》中分享最容易離婚的星座榜，其中馬俊麟的雙子座也登上第2名的位置，女星依依更稱自己有個雙子座朋友跟她年紀一樣大，但離婚4次了！

(中時電子報)