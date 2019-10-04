《禁蒙面法》生效進入倒數計時，不少市民在晚上於多地進行集會及示威活動表達不滿，多項公共設施提早關閉。香港東網報導，香港康樂及文化事務署宣佈，由於出現特殊情況，各區均有文康設施已提早關閉。

受影響設施包括：中西區香港公園體育館、香港壁球中心、香港公園和香港動植物公園；油尖旺區九龍公園；北區北區大會堂及上水公共圖書館；沙田區沙田大會堂及沙田公共圖書館。康文署又指，香港大會堂、香港太空館及油麻地戲院提早於今日(4日)下午7時關閉。

香港醫院管理局也公佈，香港紅十字會輸血服務中心轄下各捐血站及捐血車已於下午6時起暫停服務。另外，戴麟趾夫人普通科門診診所、長沙灣賽馬會普通科門診診所、青衣長康普通科門診診所及屯門診所，也在今晚7時暫停服務，已預約病人須另行約診。

香港城市大學緊急事故應變小組發出通告，預計香港局勢可能出現混亂及交通隨時中斷，以學生及教職員安全為重，宣布今日（4日）停課；有關補課安排稍後會再作安排及公佈。

此外，有民眾得知有關消息後於多區商場發起集會，中環IFC商場於Facebook發文表示，因應中環及附近的公眾活動，為保障顧客、職員及租戶的安全，IFC商場今日（4日）‪下午6時暫停營業。

多區商場都有大批人士聚集，荃灣廣場有大批身穿黑色衣服人士聚集，約9成店鋪已經拉閘關舖，截至下午5點多，現場目擊者指，只餘下H＆M及周生生仍未關舖。

至於在觀塘APM，大批穿著校服的學生聚集，商場中間空地有大批人士舉傘呼喊口號，目測所有商店已關門，而商場內的超市亦有大批人購物。

新地表示，鑒於各區可能出現大型公眾活動，為顧及顧客、職員和租戶的安全，個別商場會提早結束今日的營業時間。

(中時 )