迎接下週國慶日，國慶光雕秀「世界同行‧台灣躍飛」今晚點燈，蔡英文總統親自出席光雕點燈儀式，總統致詞表示，今年透過光雕秀，與大家分享台灣英雄奮戰的身影，讓國人與國際友人看見台灣的自信與勇氣。

今年光雕秀的主題為「世界同行‧台灣躍飛」，演出長達8分鐘，是3年來演出最長的一次，將從今天起到10月10日每天晚上7時到9時30分，分6個場次演出。

蔡英文致詞表示，下周四就是國慶日，這3年來總統府光雕展演已經成為國慶期間令人期待的節目，第一年是回顧台灣歷史演進，去年則是展現台灣土地的活力；由於今年適逢總統府建築100周年，因此將總統府化為運轉的時光機，每年的光雕秀，都是精采饗宴。

總統指出，等一下點燈後，一起來回顧，大家多年來對國球－棒球的熱情，也分享台灣英雄們努力奮戰的身影。今年台灣在U12世界盃少棒賽，以及U18世界青棒賽，都勇奪冠軍；這些比賽的精彩影像，也將呈現在大家面前。

總統也提到，另外還有高教機、無人機翱翔天空，以及福衛七號升空的畫面，充分展現出國軍弟兄姊妹和科學家，不斷創新突破的精神，讓國人和國際友人都看見，我們「世界同行、台灣耀飛」的自信跟勇氣。

總統說，相信現場的朋友都迫不及待想看看精彩的光雕，她也歡迎國人同胞，一起來欣賞這場光雕展演，親身體驗台灣的美好跟感動。

最後，總統特別肯定主辦單位文化總會對國慶活動的付出，也對藝術總監陳怡潔藝術工作室及所有工作人員的努力表達感謝之意，並祝福現場民眾有一個美好的夜晚。

(中時 )