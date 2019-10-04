農委會農糧署北區分署長王安石（前右一）專程跨海出席的台灣農特產促銷活動。（李金生攝）

琳瑯滿目的台灣農特產品，與兩岸遊客和在地鄉親分享。（李金生攝）

「好東西要與金門鄉親分享」活動現場好熱鬧！（李金生攝）

活動現場人來人往，十分熱鬧！（李金生攝）

優質台灣農特產品帶來購物樂趣，大家都笑得好開心。（李金生攝）

金門在地優質農特產品也共襄盛舉，與消費大眾分享好口味。（李金生攝）

縣府期待運用金門地理區位優勢，成為推銷台灣農特產的新櫥窗。（李金生攝）

看準大陸「十一」長假，「小三通」陸客蜂擁來到，金門縣府與縣農會合辦金門黃金周，來自台灣各地的40攤農特產品，與在地鄉親和兩岸遊客分享。

這項在農委會農糧署北區分署支持下，署長王安石專程跨海出席的台灣農特產促銷活動，今天下午在福建省政府前廣場熱鬧揭幕，共有來自新北、彰化、台中及金門在地約40攤的農友及團體舖貨，期待運用金門地理區位優勢，成為推銷台灣農特產的新櫥窗。

台中市政府農業局長蔡精強說明，此次特別帶來寶島甘露梨、文心蘭、東勢高接梨、甜柿、龍井優豆賞、春風滿麵、大里龍眼乾、太平蜂蜜、貴妃荔枝素燕窩、外埔九龍至尊麵、酒纏白葡萄酒、霧峰香米捲、荔枝蜂蜜酒、大安產銷履歷安泉米、青蔥脆餅等優質農特產品。購買滿500元就送外銷規格的文心蘭1束（限量200束送完為止）。

花蓮縣農會則是各縣市中最早到金門設立行銷據點，目前在金門縣農會超市已有花蓮縣農會的特產專區，深具特色的米果捲、有機米、蜜香紅茶、紅藜產品等健康食品廣受歡迎。

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(中時 )