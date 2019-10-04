電影《傻傻愛你，傻傻愛我》由金鐘視帝藍正龍首部執導，請到金鐘編劇徐譽庭打造劇本，2人今（4日）率領演員郭書瑤、張庭瑚、Leo（蔡佳宏）出席記者會。藍正龍因10多年前拍攝《波麗士大人》接觸了唐寶寶單純可愛的一面，就此埋下拍電影的念頭。

他更在《傻》片軋上一角，有場戲裸著上身僅穿內褲，讓眾人好奇怎會如此安排。原來那場拍攝由徐譽庭代打執導，她覺得角色設定剛睡醒，怎麼可能衣衫整齊，「不可能在家穿衣服吧，脫吧！脫吧！」靈機一動地為粉絲爭福利。藍也笑說：「片中的內褲不是劇組準備、是我本人的，好險沒破！」徐譽庭更開玩笑：「我發現藍正龍腰間和一般人一樣有點肉。」

郭書瑤分享拍戲經過則不停感動哽咽，「其實出道至今收到很多批評、謾罵，認識唐寶寶們後，我從他們身上看到『無私的愛』，進到這個劇組大家是真心讚美和誇獎，給我很多溫暖。」一旁Leo也天真安慰她：「不要哭，你是女主角。」

《傻傻愛你，傻傻愛我》記者會，左起Leo、張庭瑚、郭書瑤、徐譽庭、藍正龍。（華映娛樂提供）

談起金馬獎《傻》片呼聲極高卻顆粒未收，藍正龍坦言：「那天看完入圍直播心情比較亂，晚上10點多騎車到河堤散心，突然收到早睡的Leo傳訊關心：『導演你還沒睡覺嗎？』知道他想安慰我，心裡滿感動的。不過就算沒入圍，我也不後悔拍這部片。」和藍正龍情同兄弟的張庭瑚一旁笑說，「前幾天問起導演怎麼沒幫我報名男配角，結果他直接回：『男配個屁，你才來（拍攝）幾天。』嫂子（周幼婷）還在旁邊緩頰。」

徐譽庭與藍正龍交情甚篤，她笑說：「藍正龍結婚的時候，我就直說要當小三，結果他就調侃說沒辦法當小三，『大三』或許還可以。」藍面對首次執導的電影宣傳，徐譽庭表示從沒看他這麼緊張過，「聽他講這片5、6年了，他聊一聊就轉過頭來問我『那你要不要寫劇本』」她本來想說不用拿編劇費了，但藍最後還是爭取到不錯的費用，讓她開心回敬：「謝謝藍導。」

《誰先愛上他的》將代表台灣角逐奧斯卡的徐譽庭，在席間透露新作正在劇本階段，預計明年4月開拍，將與好搭擋許智彥再度聯手帶來寫實浪漫愛情電影，希望邀請《誰》片原班人馬在片中客串。該片11月1日上映。

(中時 )