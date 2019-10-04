根據印度尼西亞亞齊省新規定，威脅瀕臨滅絕的猩猩、老虎和其他野生動植物的非法盜獵者最高可處以鞭刑100下。

新加坡《聯合早報》報導， 亞齊省上周通過的上述新法是當地首次在嚴格伊斯蘭教法下針對非法盜獵所實施的刑罰。當地官員說，新法預計明年初生效，觸法者最高可判100次鞭刑，外加一般國家法律所規定的監禁。另外，如果負責保護動物的公務員被發現疏忽職守，可能被鞭打多達60下。

亞齊省議員努爾扎赫里說，嚴刑峻法是為加強制止盜獵，以及保護當地野生動植物，包括對蘇門答臘叢林特有鳥類等所面臨的威脅。

位於蘇門答臘島北端的亞齊社會風氣極為保守，是印尼唯一實施回教法的地區。儘管人權團體抨擊公開鞭刑殘忍，但許多亞齊人支持當局對違反回教條例者，如賭博、飲酒以及同性戀或婚前性行為實施鞭刑。

今年七月，亞齊三人因在婚前發生性行為而每人被鞭100下，兩名與未成年女孩發生性行為的男子去年也被鞭100下。

(中時 )