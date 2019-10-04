10月1日香港警察開槍擊中一名18歲示威者

據路透獲得的文件顯示，香港警方在十月一日香港大規模抗議爆發前修改了警方使用武力的相關規定，令警方在鎮壓抗議者時有了更大的許可權。這或許也顯示，10月1日下午警方以實彈擊中示威者左胸以致險些喪命的行動，極可能是新的槍械使用規定下所造成。

《美國之音》報導指出，在周二（10月1日）的大規模抗議活動中，警方出動了創紀錄的警力，在驅散示威者時施放了1400發催淚彈、900發橡皮子彈，並發射了6發實彈。有100多人在當天的抗議活動中受傷，其中包括一名被實彈擊中左胸的18歲學生，中槍學生被子彈擊中時，子彈碎片距心臟僅3公分，在驚險萬狀下撿回一命。

路透報導說，香港警方更新的《員警通例》中刪去了「警員應為自己行為負責」的表述，改為現場警員應根據具體情況自己判斷確定使用哪一層次的武力是合理的。

香港立法會議員陳淑莊對路透說，這一修改很重要。她說：「刪去了這句話，給人的印象是，不管員警幹什麼警方都支持。」

報導表示，根據經修訂的《程式手冊》，警方遇上「頑強對抗」時可考慮使用的武力包括使用催淚彈和胡椒噴劑等。此外，如警員面對暴力攻擊，則可以使用橡皮子彈、布袋彈、水炮車等。

香港媒體透露，新的《程式手冊》在大陸「十一」國慶的前一天9月30日生效。

香港警方行動科高級警司汪威遜向香港公營廣播機構香港電臺證實，警方修訂了《程式手冊》，但對外界流傳版本的準確性不作評論。此外，還有警務人員對香港電臺說，新版本更改了警員面對「致命武力攻擊」可選擇用槍的定義。但汪威遜說，用槍指引不變，即使更改有關定義的部分字眼，只是為了更清晰。

香港警方尚未公開的《員警通例》第29章《武力與槍械的使用》這一章節，在香港警務處官方網站上公佈的「供公眾查閱的員警通例」中無這部份內容。

(中時電子報)