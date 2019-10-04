陸永和老婆育有兩女，感情甜蜜。（圖／翻攝自6wing_fama IG）

王瞳與馬俊麟因拍《大時代》假戲真做的話題延燒，男方承認沒控制好感情，令外界好奇男、女演員拍戲時要如何克制。最近港劇《金宵大廈》播出「性交轉運」的題材，引起外界熱議，男星陸永今(4日)受訪，他在劇中艷福不淺，被問是否因此惹太太吃醋？他笑說還好老婆從不看他的戲，「她說在家裡都看的到，還有什麼好看」，戲外陸永跟太太Reina結婚2年，育有2女，被媒體封為「愛妻號」，從未「出錯」。

TVB神劇《金宵大廈》播出後話題、人氣不斷，最近播出新單元「金丁」，演到陸永出生在被狐仙詛咒的家族，不僅得不到真愛，和女子發生關係還會「轉運」給對方，使對方離開他們後秒找到金龜婿，不少女子為此主動獻身，而陸永飾演的角色因此沉迷在性關係中，不僅個性大變，還想了很多怪招企圖增加性能力。

據《東網》報導，今陸永和女星譚凱琪合體為戲宣傳，陸永坦言一開始非常擔心床戲，幸好最後看到的版本還算是「健康的床戲」，和譚凱琪拍攝過程很自然，譚凱琪則說自己有跟男友報備，「有時他（指男友）還會跟我一起討論，還怪我演技爛」，笑說確實是有點尷尬，還好男友很大器。

而陸永在戲中雖有很多砲友，戲外卻是出名的愛妻一族，2011年他和美女老婆Reina結婚，育有7歲與6歲的女兒，過去陸永透露為了讓老婆坐月子時多休息，自己都是一手包辦孩子晚上餵奶、換尿布的工作，隔天早上再去上班，兩人結婚5周年時，陸永還安排了驚喜補求婚，對於婚姻，陸永說一直在熱戀狀態不會長久，細水長流的「微戀」才是感情維持之道。

(中時電子報)