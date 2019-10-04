大愛電視今年入圍8項金鐘獎，4日舉辦茶會，龍劭華和徐麗雯以《菜頭梗的滋味》入圍男女主角，龍劭華今天說入圍比得獎更難，現在對拿視帝沒有得失心，「每年參加讓大家看到就行，說不定今年好運輪到我，我現在的企圖心是讓大家看到我每年入圍，以前放不下、一直想爭，失落感更重」。徐麗雯為了頒獎典禮減肥，今只吃了半根香蕉，花了好幾萬做全身美白，笑稱希望以後可以提早半年前公布入圍，才有充裕時間準備。

徐麗雯（右）、龍劭華心情大不同。

龍劭華明晚將和女兒走紅毯，「我千拜託萬拜託她才答應我，她會覺得是不是因為我的關係，大家才會認識她，有點不願意」，表示有部戲找女兒當女一，她卻推辭，「她說『我還早，要一步一腳印』，認為沒成績給別人看，萬一達不到大家的期待，不只傷到她也傷到我」。他不介意女兒的禮服尺度，認為女兒已長大，就算交男友也不會過問，「不要讓我太早做阿公就好」。

徐麗雯今一上台才講了8個字就開始哽咽，笑自己現在就哭會不會太快，龍劭華在台下給力的說：「（入圍）應該的，不要哭出來。」徐麗雯說，這次心情很激動、緊張，她演了大愛8部戲，感謝累積了很多經驗，第一次與龍劭華合作，不覺得他是長輩，因他給人親和感覺，就連穿著都很「潮」，龍劭華聽到「長輩」，笑說「我都盡量融入大家，老是說長輩我就很生氣。」

兩人劇中飾演夫妻。

(中時 )