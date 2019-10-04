家樂福即日起至15日舉辦日本北海道周，在既有千支日本特色商品外，再引進90款新品，以1粒1688元的雷電紅肉哈密瓜pk百元有找的平價國民美食湯咖哩，滿足各類購物需求。

家樂福P&P北海道湯咖哩濃縮醬包系列102g，每包原價129元、特價99元。（家樂福提供）

根據統計，去年台灣有近480萬人次前往日本觀光，其中有60萬人次到北海道，顯見北海道受歡迎，這次主打的平價商品，有北海道必買的湯咖哩，與道南鮭魚鬆、北海道鮭魚飯友。限量的雷電紅肉哈密瓜，甜度15度，堪稱精品級；此外還有夕張哈密瓜提拉米蘇巧克力、北海道哈蜜瓜硬糖/Meito北海道奶油硬糖、北海道起司蛋糕布丁（原味/哈密瓜風味），從水果到零嘴都是北海道原味。

家樂福北海道雷電紅肉哈蜜瓜，每粒約1.5kg、1688元。（家樂福提供）

此外，還有2款貴婦級的百年品牌醬油，產自日本熊本150年老字號品牌醬油鋪「五葉透明醬油」，延續日本透明飲品風潮，在日本掀起話題；由日本Yummy the PHAKCHI與愛媛縣136年醬油老舖合作推出的「芫荽醬油」（日文：パクチー醤油，又稱香菜醬油），愛吃香菜者值得一試。

這次北海道周在新店店邀日本職人舉辦實演秀，帶來道地的日式小食、甜點、鹹食，有北海道旭川醬油炒麵、帶廣豚丼、叉燒飯、串燒、函館拉麵、小樽大判燒、白燒、札幌啤酒、草莓冰、十勝可樂餅、漢堡排、炸雞等15個攤位。預計因活動多元、商品豐富，加上有會員紅利點數換購，檔期間業績可去年增逾2至3成。

(中時 )