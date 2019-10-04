繼《把哥哥退貨可以嗎》、《限時好友》後，泰國最矚目爆笑愛情喜劇《只有我能喜歡妳》，找來全台破億天菜《模犯生》「阿班」查農桑提納同庫，攜手泰國超人氣女神蘇帕莎拉珊納洽共同主演，查農這次在全新爆笑新作中變身幼稚中二屁孩，為了保護小自己一歲的漂亮小阿姨，使出渾身解術地斷她桃花，不僅使出各種無極限的阻「愛」招式，片中甚至還無預警現身她的單身公寓，把「粉色小褲褲」全看光光，害得女神又氣又羞。

不僅如此，厚臉皮的他還直接入住，展開一場爆笑噴飯的同居生活！此外，今天同時也釋出了最新電影花絮，飾演女主角的泰國人氣女星蘇帕莎拉以緊身衣造型展現出「胸狠」大奶，搭配火辣誘人的舞姿，讓人看到凍未條。蘇帕莎拉年僅24歲，以清純甜美的氣質以及「零死角」的美貌、加上一身凹凸有致的身材被評選為「泰國最想擁抱女星」，不僅粉絲數年年激增，成為2019泰國前十大漲粉明星，IG追蹤數更已來到750萬。

泰國新生代人氣女星蘇帕莎拉在片中將傻白甜的性格演得十分討喜。（威視電影提供）

蘇帕莎拉自2013年演出泰國夯劇《賀爾蒙》爆紅後戲約不斷，但接演的電影作品卻多半像是《水男骸》、《609猛鬼旅社》等恐怖片，這次在《只有我能喜歡妳》中首度挑戰爆笑愛情喜劇，自然生動的「傻白甜」演技相當討喜，表現大獲好評。在幕後花絮中，可見蘇帕莎拉為了一場夜店熱舞戲特地前往舞蹈教室鍛鍊舞技，正式拍攝時，她一身性感緊身衣造型搭配火辣誘人的舞姿，讓她的曼妙身材一覽無疑，尤其是那「胸狠」的上圍更讓網友凍未條，直呼：「被電暈！」讓紅遍全亞洲的鮮肉查農都忍不住大讚她實在太漂亮，「每次和她對到戲都超級開心，立刻感覺自己活力充沛！」，該片9日上映。

(中時 )