有網友在臉書社團貼出一張照片，凱道上慶祝國慶的LED牌樓竟出現「媽咪生日快樂」6字。國民黨台北市議員羅智強直指，綠營傾巢而出痛批是「假消息」，後來被北市議員李柏毅一張圖打臉，證明真有其事。對此，羅智強忍不住說，其中最沒有擔當的，就是內政部。

羅智強在臉書指出，蔡英文討厭「中華民國」人盡皆知，民進黨何必説謊遮掩！而更秀下限的是，蔡英文政府睜眼說謊的厚臉皮。

羅智強點出，國慶LED牌樓出現「媽咪生日快樂」，老實說民進黨也可以解釋成「中華民國是我們的媽咪，我們都是中華民國的子女」，結果消息一傳出，總統府秘書長陳菊的愛將尹立居然跳出來說這是「假照片」，民進黨立委也直咬是假圖。綠營傾巢而出痛批是「假消息」，還嘲笑怎會有人智商這麼低，相信這種造假圖？

他表示，幸好，台北市議員李柏毅跳出來説，他有拍到照片，有圖有真相，鐡證倶在，才讓滿口謊言的民進黨真的變豬頭。而其中最沒有擔當的，就是內政部。

羅智強認為，除非失職，內政部明知廠商測試時有這些文字，但它一開始的新聞稿卻說，「除初期的測試作業外，即以今年logo及主視覺所設計之靜態圖案顯示，網路流傳照片並非今年的視覺設計」，講得模模糊糊，讓民進黨可以大作文章。最後被李柏毅打臉後才終於澄清，廠商測試時的確有出現「媽咪 生日快樂」。這算是什麼樣的政府？為什麼民進黨總是習慣用謊言來辯護？真的是把人民當白痴嗎？

網友回應說：「不喜歡中華民國還搶著當總統，可以到喜歡的國家去當總統，臉皮比銅牆鐵壁還厚，沒法形容這種黨。」、「司馬昭之心，路人皆知。」

(中時電子報)