港民反對《禁蒙面法》，今天再度上街遊行，有抗議者堵住馬路焚燒雜物、大陸國旗。（路透）

香港行政會議今早(4日)召開特別會議，特首林鄭月娥會後公布引用《緊急情況規例條例》(簡稱《緊急法》)為禁蒙面立法並即時生效。有港民發起中午在遮打花園集會，反對引用《緊急法》，數百名市民參與，他們高呼「解散警隊，刻不容緩」等口號。到了下班、下課時間，越來越多的市民和學生加入遊行行列。

香港東網報導，18點05分，示威者在干諾道中康樂廣場對開焚燒雜物，另拆除掛在天橋上的大陸十一國慶標語並把它燒毀，現場一度火光熊熊，濃煙沖天，消防隊獲報後到場熄滅火源。

19點05分，香港警方表示，有大批示威者用雜物設路障占據港島多條主要幹道，包括畢打街、德輔道中、民耀街及民祥街等，造成交通嚴重阻塞，有示威者更焚毀大陸國旗。更有示威者在中資商會及快餐店門外焚燒雜物，沿路有商家的櫥窗被砸破玻璃，部分示威者則轉往金鐘方向前行。警方警告示威者立刻停止違法行為及離開，同時呼籲出車輛駕駛避免前往該區。

19點32分，香港立法會秘書處表示，經行管會主席同意後已發出紅色警示，除指定秘書處職員及執勤警員外，其他人士不可進入大樓，所有大樓內的人士須立刻撤離。

19點34分，金鐘夏慤道東西向馬路已被示威者佔據。

20點10分，示威者沿告士打道往銅鑼灣方向前進，期間有人以水馬及雜物堵塞分域街一段馬路，他們堵路後繼續跟隨大隊前行。

(中時 )