據中共中央紀委國家監委網站今晚公布的消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對第十九屆中央委員、前證券監督管理委員會主席、現任中華全國供銷合作總社原黨組副書記、理事會主任劉士余嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，劉士余同志身為中央委員，背離初心使命，政治立場動搖，黨性原則缺失，落實黨中央重大決策部署不力，公開發表不當言論，缺乏政治警覺和保密意識；為官不廉，利用職權和職務影響為他人謀取私利，違規安排他人到金融系統工作和提拔職務，為親屬違規購房打招呼，收受禮品禮金。

劉士余同志的行為嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，並構成嚴重職務違法，且在黨的十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。同時，鑒於劉士余同志能夠主動投案，如實交代違紀違法問題，認錯悔錯態度較好，按照「懲前毖後，治病救人」的原則，對其可予從輕處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予劉士余同志留黨察看二年處分，由國家監委給予其政務撤職處分，降為一級調研員；終止其黨的十九大代表資格；收繳其違紀違法所得。依據《中國共產黨章程》第四十二條第三款的規定，給予劉士余同志留黨察看二年的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

劉士余簡歷

劉士余，1961年11月出生，漢族，江蘇灌雲人，工學碩士。

1987年開始先後在上海市經濟體制改革辦公室、國家經濟體制改革委員會工作。

1994年11月起先後任中國建設銀行房地產信貸部副主任，中國人民銀行銀行司助理巡視員、副司長，中國人民銀行監管二司副司長、司長，中國人民銀行辦公廳主任、黨委辦公室主任。

2004年7月任中國人民銀行行長助理、黨委委員。

2006年6月任中國人民銀行副行長。

2014年10月任中國農業銀行黨委書記，2014年12月任中國農業銀行董事長。

2016年2月任中國證券監督管理委員會主席、黨委書記。

2019年1月任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任。

(中時 )