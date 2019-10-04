日月光文教基金會執行長汪渡村。（張姚宏影社福慈善基金會提供／廖德修傳真）

愛在每一個角落慈善園遊會的記者會現場。（張姚宏影社福慈善基金會提供／廖德修傳真）

警政署副署長蔡蒼柏感謝張媽媽基金會及日月光文教基金會。（張姚宏影社福慈善基金會提供／廖德修傳真）

日月光集團與警政署攜手，6日將於台北文創舉辦「愛在每一個角落慈善園遊會」，獲國內22個知名社福團體熱烈響應。現場設攤義賣商品，並邀請王彩樺、黃妃等8位知名歌手演唱，由孔鏘超級樂團擔任伴奏，警政單位更出動數輛警用重型機車供民眾騎乘拍攝帥氣美照。

慈善園遊會由「張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（張媽媽慈善基金會）發起，今（4）日舉行記者會，警政署副署長蔡蒼柏、警廣電台總台長宣介慈，日月光集團行政長兼張媽媽基金會、日月光文教基金會執行長汪渡村等，一起邀請社會大眾參與園遊會。6日上午10時30分開幕，下午4時結束，地點在台北文創大樓一樓文化廣場。

蔡蒼柏感謝張媽媽基金會及日月光文教基金會，同時希望媒體廣為宣導，讓更多人參與這項活動，除可讓更多人受到照顧與服務，並且讓民眾了解警察是穩定社會的力量。

汪渡村亦感謝警政署、警廣、刑事警察局、台北市警局交通大隊、婦幼警察隊鼎力支持並協辦園遊會。同時感謝何歡劇團及罕病、喜憨兒、創世、勵馨基金會等22家社福團體熱烈響應並參與。活動最重要的意義是提供社福團體與社會大眾對話的機會，希望6日當天大家踴躍參加，讓小天使們乘興而來，帶著滿滿的幸福回去。

這項活動也是國內社福界難得一見的盛事，共有22家社福團體熱情響應，在現場設置攤位。罕病基金會及台北市自閉症家長協會附設小貝殼工作坊，也提供大合唱及烏克麗麗等表演。

警廣洪國浚（阿國）、劉琇如、黃士玶等3位廣播名人將擔任主持人，刑事局設攤進行各項警政宣導，交通大隊提供警用重型機車，供民眾騎乘拍照打卡；婦幼警察隊將婦幼安全融入多首帶動唱歌曲，穿插有獎徵答。

汪渡村透露，活動由張媽媽基金會負責全部費用，社福團體義賣自家愛心商品所得全歸社福團體本身，張媽媽慈善基金會再捐助每一團體3萬元，以協助其推展會務。

(中時 )