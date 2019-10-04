近期台灣時裝周、台北時裝周接續登場，卻有五位台灣高訂設計師包括潘怡良、徐秋宜、林廷菡、黃秀瑾、汪俐伶等逆勢操作，為推廣台灣時尚設計能量，帶著2020春夏高級訂製服新品、逾100套全新創作將於18日起於上海外灘22號商場高訂「時尚峰薈」舉辦大秀與展售。

策展單位創藝傳媒總經理馬修指出，集結具台灣在地文化、工藝的原創設計師，走出台灣、邁向國際打「聯盟戰」；首場搶灘外灘22號商場舉辦時尚大秀，馬修同時也是去年台灣時裝周策展人，他強調，去年開始首屆台北時裝周，整體策略上除了自辦時裝周邀請買家之外，將優秀的設計師推向國際，亦是同樣重要的一環，此次帶著五位高訂設計師前進外灘22號高訂中心更是前進國際第一步。

外灘22號「時尚峰薈」是上海主流的設計師高訂製品牌展示及行銷的高效平台，長期穩定為高訂製品牌帶來有效曝光及實質效益，已連續舉辦四年、共七屆的時尚峰薈是為高訂設計師品牌發佈會的時尚活動，而每年也聚焦眾多國內外時尚人士，累計吸引超過500萬中外時尚人士和潮流愛好者關注。此次可望透過面對面的行銷模式，為高訂製品牌與高端時尚人士提供絕佳的交流和交易機會。

此次台灣設計師打聯盟戰，包括「外灘22號時尚峰薈 - 台北Fashion Top」時尚大秀，以及為期10天靜態Showroom快閃，五位台灣設計領域中的老中青設計師代表，包括資深服裝設計師徐秋宜為首、手繡工藝設計師黃秀瑾、市場潛力的新銳設計師林廷菡，亞洲「針織女王」潘怡良作為壓軸大秀，以「GIOIA PAN 潘怡良」2020全新主題，並結合興采實業S.CafeR咖啡紗的機能性布料來完成她的設計。而台灣異材質翻玩女王汪俐伶則將重心放在靜態展域空間。

(工商 )