日前大陸在新疆塔里木盆地成功開發1153億方、凝析油2166萬公噸的油田。2017年中國石油塔里木油田公司在塔里木盆地庫車坳陷克拉蘇構造帶開鑿博孜9井，今年3月完成鑽探，深達7880公尺，獲得高產工業油氣流，日產天然氣41.82萬立方公尺、凝析油115.15立方公尺，這也是該公司在過去1年內，在天山南部發現的第2個千億方級大氣田。

塔里木油田是我國陸上第三大油氣田，也是西氣東輸主氣源地之一，承擔華東、華北地區15個省市、120多個大中型城市約4億人口、3000餘家企業的供氣任務。

中國石油塔里木油田公司表示，博孜9井預計含油氣面積40.9平方千公尺，氣層段厚度共178公尺，初步預計天然氣地質儲量1153億方、凝析油2166萬噸。博孜9井壓裂測試獲得高產工業油氣流，證實庫車坳陷在8000公尺深層仍有優質儲層，為下一步勘探提供重要依據。目前，博孜-大北氣區已發現構造近50個，天然氣總資源量1.2萬億方，預計可探明天然氣地質儲量1萬億方以上。

大陸深層凝析油氣探明儲量80％以上集中在塔里木盆地，目前已成功開發牙哈、迪那2號、塔中1號等14個超深、超高壓複雜凝析氣田，形成年產凝析油超200萬噸、天然氣100億立方米產能，成為大陸超深層凝析油氣生產基地。

(旺報 )