休班警被擲汽油彈,暴徒直頭想殺人

香港特首今日宣布施行《禁蒙面法》後，香港多地發生示威群眾聚集抗議，許多商店提早打烊，學校提前下課，公共設施亦關閉停止服務。許多示威者設置路障、焚燒國旗，並一邊高喊口號。到晚間9時左右，聚集於銅鑼灣的示威人數愈來愈多，有部分示威者以磚塊砸毀已打烊商家門窗，甚至在地鐵銅鑼灣站出口縱火，由於火勢驚人，引發火警警報與自動消防設施，數分鐘後消防人員趕到才完全撲滅。港鐵已宣布，因遭縱火及破壞，多條路線暫停營運。

港府今日宣布實施《禁蒙面法》並於今夜零時生效後，有網民發起中午在遮打花園集會，剛開始有數百名市民參與，他們高呼「解散警隊，刻不容緩」等口號。隨後皇后大道中、德輔道中、英皇道等多地出現集會人群，香港政府總部職員獲知3時半起就可下班，防暴警察也開始在中信橋戒備。

許多中學生身穿校服到場聲援，高喊「蒙面無錯，立法無理」、「香港人！反抗！」等口號。由於人群漸增，部分商戶已經提前打烊。

港媒報導稱，有示威者在路面焚燒有納粹標誌的五星旗，還搬來雜物堵塞干諾道西並開始焚燒，現場一度火光熊熊，警方的水炮車駛抵西區戒備。部份示威者開始破壞沿路商戶的門窗。

被大批示威者以雜物設路障占據的包括港島多條主要幹道，造成交通嚴重阻塞，焚毀國旗的示威者在警方警告後離開。部份政府機構與公共服務設施為避開示威停止服務，大專院校亦宣布停課。

愈接近深夜，香港示威者的行為愈趨激烈。圖中港鐵銅鑼灣站出入口閘門前遭示威者堆放雜物並縱火，隨即火光衝天，火勢並快速蔓延至站內，觸動了自動消防設施，消防人員迅速趕到加以撲滅，所幸未釀成巨災。（圖／美聯社）

不料到晚間9時左右，聚集在銅鑼灣地鐵站附近的部示威者情緒失控，以磚頭攻擊附近已打烊的商家，包括星巴克在內的多處商家門窗被擊毀。隨即群眾一陣驚呼，發現銅鑼灣地鐵站出口閘門冒出熊熊大火，站內自動消防設施啟動，警鈴大作、自動灑水設施開始噴水，部份乘客由站內逃竄而出。站外的示威群眾亦受到驚嚇，紛紛走避至遠處圍觀。

由於火勢不小，經過七八分鐘後雖有消減但仍未熄滅，消防車與人員很快抵達現場，火勢才獲得全撲滅。此時地鐵站內已滿是積水，警方開始驅散圍觀人群。部紛蒙面示威者仍沿途破壞站牌、公共設施與商家再遭破壞，各種小商品、手機配件、電器用品棄置一地，同時警鈴大作。

另據《香港01》報導，香港各地多條道路阻塞，巴士改道，民眾轉搭地鐵，致地鐵相當擁擠。港鐵晚上宣布，因應多個車站遭受暴力破壞，顧及乘客和員工安全，多個港鐵站已暫時關閉；因多個路段有人將雜物丟進軌道範圍，基於安全考慮，荃灣線、東鐵線、馬鞍山線來回方向列車服務暫停。

(中時電子報)