蔡英文「論文門」疑雲，前總統陳水扁及前副總統呂秀蓮都公開質疑真偽，要求蔡總統公開供大眾「聞香」一下，總統府日前公開論文原始文件，澄清六大疑點，但又爆出誤指其教授已死等錯誤。對此，資深媒體人洛杉基舉出CNN新聞評論批評美國總統川普為例，指川普為了掩飾他第一個謊言，便不斷撒謊、撒謊再撒謊。這正好與蔡英文不謀而合。

洛杉基借用CNN新聞評論員Chris Cillizza觀點，同理可證蔡英文與川普同採取五個步驟來模糊焦點：「1、公然發表不實的言論 。川普指控民主黨用假人頭帳戶投票、與外國政府勾結；而咱們的小英，則是公然聲稱：在她任內購買紐約大樓、有博士學位就一定有論文、支持香港反送中就是護主權，全是不實的言論。

2、撒謊、撒謊、再撒謊；川普每天利用社群媒體（推特）來散佈他的謊言，指控反對他的媒體都是被反對黨操控。這跟小英一再公然指控所有揭穿她謊言、反對她言論的媒體，必然都是統派媒體，兩者同一個德性。

3、加倍下注；讓民眾以為他胸有成竹，對自己有信心。 蔡政府官員動不動就說，如果對神明撒謊，從此退出政壇。結果如何，大家心裡有數。

4、絕對不認錯道歉！這個是最高準則，一旦認錯道歉，就表示承認前面都是謊言。這也是為什麼小英絕對不會為「論文風波」認錯道歉，必須堅持下去，也不會為走私香菸、明文高鐵上的300萬現金而認錯道歉。

5、謊言說多了就變成真理。George Orwell在《1984》這本書上就說：『如果執政黨強迫所有民眾接受他們的謊言，而且把謊言變成政府紀錄，那麼就會記載入冊，變成歷史真相』。」

洛杉基指出，由於，CNN頻頻掀開川普技倆與目的。所以，川普對CNN恨之入骨，對CNN的記者更是不假辭色，公然怒罵羞辱。而蔡政府官員對唯一堅持正道公理的旺旺媒體，同樣是不假辭色、恨之入骨。

最後，洛杉基認為，川普讓美國大開民主開倒車；小英則讓台灣的自由民主倒退30年；大哥與小妹有志一同，兩人還真是同丘之貉！

(中時電子報)