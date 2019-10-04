20191004中天新聞 王瞳阿姨飆罵馬妻「管好你老公」 網友激憤抱不平

王瞳、馬俊麟不倫戀近日鬧得沸沸揚揚，現在更被拿來與謝忻、阿翔做比較，好奇到底是帶著家人去正宮家，隔日還與男主角一起開荒腔走板的記者會、還是在社群網站上眉來眼去又PO空床照傳情比較扯？

有網友好奇在PTT論壇提問，王瞳馬俊麟與謝忻阿翔到底誰比較扯？內文舉例「一個帶媽媽阿姨去跟正宮戰，過沒多久還跟男方一起開記者會，男方記者會上說的話也是讓人傻眼，扯一堆543的；一個則是之前在ig眉來眼去，po同一張空床照好像巴不得趕快被發現，最後記者會搞到浩子比阿翔更像偷吃的人，這兩對到底誰比較扯？」

想不到底下網友幾乎一面倒認為王瞳、馬俊麟扯多了，「忻翔是走傳統路線，王馬根本突破天際演出」、「王吧，直接戰對方欸」、「王馬比八點檔還扯」、「王馬扯，攜手開記者會罵老婆」、「沒看過小三和男主角一起開記者會」。

據悉，馬俊麟與老婆是師大美術研究所學長學妹關係，雙胞胎兒子還沒出生時，王瞳就已預約當乾媽，足見在不倫戀風暴前，馬俊麟夫婦其實與王瞳關係不錯。

(中時電子報)