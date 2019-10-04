Lamigo桃猿主場對決中信兄弟完全展現「暴力猿」打線，單場單隊就狂敲7發全壘打為桃園球場「放煙火」，林泓育個人三響炮，最終桃猿以15比4擊敗兄弟，同時確定全年勝率超越悍將，今年中職總冠軍賽由即將易主樂天的桃猿，以及精神領袖「恰恰」彭政閔將引退的中信兄弟，展開有如世仇般的「猿象大戰」。

桃猿今日打線大爆發，林泓育個人就敲出3支全壘打，是中職有史以來第4位生涯2度三響砲的球員，今年至今敲出26支全壘打、今日單場進帳7分打點，都刷新個人單季新高。除此之外林承飛、朱育賢、林立以及7年沒開轟的葉竹軒，都在此戰敲出全壘打，單隊單場7轟是隊史第3次，是中職最多次紀錄，而中職單場最多轟紀錄是8支全壘打。

桃猿單隊在本季有4位球員敲出20轟以上，包含暫居全壘打王的朱育賢(29)，以及林泓育(26)、陳俊秀(23)、林立(20)，破中職紀錄。

兄弟今日派出投手廖乙忠，不過先發3局就挨2轟、失4分退場，接手的洋投赫猛也僅解決2人次，同樣也挨2轟，狂失6分黯然下場。桃猿全隊敲出14支安打包含7轟，攻下15分大獲全勝。

兄弟在8局上半由潘志芳二壘安打開啟攻勢，接著王威晨敲安追回1分，此時換上代打彭政閔，敲出左外野安打且帶有打點，彭政閔敲安後無論象迷、猿迷，都會他歡呼並大喊「彭政閔，我愛你！」是中職少見的情形。兄弟在此局靠4支安打追回3分，不過最後仍由桃猿以15比4擊敗兄弟。

桃猿拿下此戰勝利，也代表富邦悍將確定無緣闖進季後賽，總冠軍將由桃猿及兄弟展開割喉戰，桃猿想在易主樂天前用總冠軍畫下完美句點；中信兄弟全隊上下都想獻給彭政閔生涯最後一座總冠軍作為退休禮，兩隊都有不可輸的壓力。

(中時電子報)