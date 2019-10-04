蘇格蘭議會今天以84票對29票，通過立法禁止父母和照顧者摑打兒童，違者將觸犯刑法。這使得蘇格蘭成為英國首個地區將體罰兒童入罪。

現行法律規定，蘇格蘭父母可對兒童施加「合理」體罰。而新法將在英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）批准後，於12個月內實行。

提出法案且曾任警員的綠黨議員芬尼（John Finnie）表示：「任何情況下，暴力行為永遠是不可接受的。21世紀的蘇格蘭沒有體罰存在空間。國際證據顯示，體罰不僅會對兒童構成嚴重衝擊，也並不有效。」

支持這項法案的蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）也說，這讓兒童獲得「成年人已有的對抗攻擊相同保護」。

保守派人士則反對這項立法。保守黨議員孟德爾（Oliver Mundell）批評法案「含糊且欠佳」，倡議團體「理性蘇格蘭」（Be Reasonable Scotland）則擔憂「好的父母將被當成罪犯」，警方將忙於處理瑣碎犯行，分身乏術處理「真正的兒童受虐」。

瑞典在1979年成為全球首個立法禁止體罰的國家，至今已有超過50個國家跟進。（

(中央社)